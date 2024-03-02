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22:35, 2 марта 2024Спорт

«Вашингтон Кэпиталс» выставил россиянина Евгения Кузнецова на драфт отказов

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» выставил Евгения Кузнецова на драфт отказов

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом в соцсети X написал журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман.

2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Данная программа существует для оказания психологической поддержки хоккеистам, испытывающим проблемы, в частности, с алкоголем, наркотиками и азартными играми.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея (IIHF) — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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      Марина Совина
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