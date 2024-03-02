«Вашингтон Кэпиталс» выставил россиянина Евгения Кузнецова на драфт отказов

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» выставил Евгения Кузнецова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» выставил российского нападающего Евгения Кузнецова на драфт отказов. Об этом в соцсети X написал журналист телеканала Sportsnet Элиотт Фридман.

2 марта Кузнецов завершил участие в программе помощи игрокам НХЛ и получил разрешение тренироваться вместе с командой. Данная программа существует для оказания психологической поддержки хоккеистам, испытывающим проблемы, в частности, с алкоголем, наркотиками и азартными играми.

В сентябре 2019-го Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея (IIHF) — от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.