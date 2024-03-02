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13:29, 2 марта 2024Интернет и СМИ

Возможное приглашение России на саммит по Украине связали с провалами ВСУ

RS: провалы ВСУ могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Возможное приглашение России на саммит по «формуле мира» украинского лидера Владимира Зеленского может быть связано с провалами Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришло издание Responsible Statecraft.

По мнению авторов материала, сдвиг в позиции Украины является признаком тяжелой ситуации ее вооруженных сил, которые поспешно отступили из стратегически важной Авдеевки.

О том, что Россию могут пригласить на саммит по формуле Зеленского, 25 февраля сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, в настоящий момент Киев ведет работу над проектом соглашения, которое может быть продемонстрировано представителям Москвы. Ермак подчеркнул, что подобное развитие переговорного процесса поможет достичь «справедливого мира».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Он также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом. Глава государства также заявил, что конфликт можно завершить за несколько недель, если Соединенные Штаты перестанут поставлять ВСУ оружие.

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      Константин Лысяков
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