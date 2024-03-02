Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

РИА: врачи заявили, что сочетание болезней Байдена формирует негативный прогноз

Сочетание нейродегенеративного заболевания, на которое указывает ряд симптомов у президента США Джо Байдена, с другими сопутствующими патологиями формирует негативный прогноз и требует постоянного комплексного лечения. Таким мнением поделились опрошенные РИА Новости врачи.

По словам кардиолога, нарушение ритма сердца может приводить к инсультам, инфарктам миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. При длительном течении заболевания развивается сердечная недостаточность, появляются отеки, одышка, заявил специалист.

Врач-невролог указал на то, что периферическая нейропатия нижних конечностей проявляется нарушением чувствительности, слабостью в ногах, изменением походки, что может приводить в том числе и к падениям.

Как отметил в беседе с агентством психиатр, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, наблюдаемые в том числе у Байдена, могут быть связаны с прогрессирующими нейродегенеративными заболеваниями, в том числе болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог предупредил, что выявленный у американского президента гастроэзофагеальный рефлюкс может проявляться изжогой, тошнотой, кашлем или удушьем, а также провоцировать нервозность и нарушение сна.

Терапевт обратил внимание, что выявленная у Байдена гиперлипидемия приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах и приводит к нарушению кровоснабжения с развитием сосудистых заболеваний. Артрит, которым страдает Байден, может вызывать хронический болевой синдром, деформацию и ограничение подвижности суставов, что приводит к нарушению функции опоры и передвижения.

Согласно заключению врача Белого дома, терапевта Кевина О'Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера, у Байдена впервые выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, среди которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия стоп, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. При этом О'Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений.