Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:26, 29 февраля 2024Мир

Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

Врач О'Коннор: Байден страдает от мерцательной аритмии и апное во сне

Фото: Leah Millis / Reuters

У президента США Джо Байдена впервые выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Об этом говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О'Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера.

Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, следи которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.

Ранее О'Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений. Врач счел его «здоровым, активным и крепким мужчиной».

Сам Байден, комментируя проведенный медосмотр, рассказал, журналистам, что у него не обнаружили ничего нового. «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово», — резюмировал он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Херсонской области разгромили отряд элитного спецназа ВСУ

      Власти Эстонии призвали Запад рассматривать все варианты помощи Украине

      Россиянам сообщили об увеличении пенсии для одной категории граждан с 1 марта

      На Украине порассуждали об использовании европейских военных

      Стриптизер бросил работу и стал бойцом ММА

      Мужчина пожаловался на жизнь с ненасытной в постели женой

      В США заявили о потере Украиной ключевого союзника в Вашингтоне

      Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины

      Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

      Объяснена попытка украинских диверсантов высадиться в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше