Врач Белого дома рассказал о болезнях Байдена

Врач О'Коннор: Байден страдает от мерцательной аритмии и апное во сне

У президента США Джо Байдена впервые выявлен синдром обструктивного апноэ сна. Об этом говорится в заключении врача Белого дома, терапевта Кевина О'Коннора по результатам ежегодного обследования американского лидера.

Кроме того, у 81-летнего американского лидера имеется ряд ранее выявленных заболеваний, следи которых мерцательная аритмия, периферическая нейропатия, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Помимо этого Байден страдает от сезонных аллергий. Для лечения всех вышеперечисленных болезней ему были выписаны лекарства.

Ранее О'Коннор пришел к выводу, что Байден в состоянии исполнять обязанности президента США в полном объеме и без исключений. Врач счел его «здоровым, активным и крепким мужчиной».

Сам Байден, комментируя проведенный медосмотр, рассказал, журналистам, что у него не обнаружили ничего нового. «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово», — резюмировал он.