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21:29, 2 марта 2024Спорт

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 19 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» располагается на четвертом месте, имея в активе 31 очко. Лидирует Краснодар с 39 очками.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 9 марта. «Спартак» примет воронежский «Факел» днем позднее.

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      Анастасия Борисова
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