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11:29, 2 марта 2024Россия

Житель Петербурга рассказал о вырванных взрывом БПЛА оконных рамах его спальни

Житель Петербурга рассказал, что взрыв БПЛА вырвал оконные рамы в его квартире
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Stringer / Reuters

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что взрыв беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вырвал оконные рамы в его квартире. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

По словам мужчины, он находился в постели, когда произошел мощный взрыв. «Рамы вылетели все вовнутрь. Хорошо — занавески плотные у нас и тюль есть. Как бы спасло нас: осколками не посекло. А так — все там послетало с подоконника», — поделился подробностями очевидец.

Ранее появились кадры первых минут после взрыва беспилотника возле пятиэтажки на Пискаревском проспекте в Петербурге. На записи видно сильные повреждения внешней стороны здания и валяющиеся вокруг обломки. «Тут полдома разнесло, пацаны», — описал обстановку местный житель за кадром.

О взрыве беспилотника в Санкт-Петербурге стало известно утром 2 марта. Очевидцы рассказали, что дрон летел со стороны Ладожского озера в сторону поселка Углово. Предположительно, его целью была нефтебаза «Ручьи». Губернатор города Александр Беглов заявил о происшествии в Красногвардейском районе, однако детонацию беспилотника не подтвердил.

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      Константин Лысяков
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