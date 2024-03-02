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06:00, 2 марта 2024Забота о себе

Врач назвал первые звоночки алкоголизма

Нарколог Каторгин: 2-4 бокала вина в неделю свидетельствуют о бытовом пьянстве

Фото: Unsplash

Многие из нас практикуют так называемое бытовое пьянство. Сказать, когда оно перейдет в разряд алкогольной зависимости, довольно сложно, так как каждый организм индивидуально реагирует на спиртное. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. Он также назвал первые звоночки алкоголизма.

По словам нарколога, существует определенная градация по количеству употребления этилового спирта в неделю. Если это больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством, сообщил он.

Если вы пьете два-три-четыре бокала вина в неделю, то вы являетесь бытовой пьяницей. Когда это бытовое пьянство перешагнет в разряд уже алкогольной зависимости, когда врач будет уполномочен, исходя из критериев диагностики, поставить человеку диагноз «синдром зависимости от алкоголя» I, II или III стадии, сложно сказать

Владимир Каторгиннарколог

К первым тревожным звоночкам врач отнес ситуацию, при которой человек начинает отмечать, что употребление алкоголя приносит ему больше вреда, нежели удовольствия. В частности, это могут быть проблемы со сном, настроением, аппетитом, а также появляется раздражительность. Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления. «Если раньше, как мне говорят, выпивал в пятницу и субботу, то сейчас стал выпивать в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, среду и опять жду пятницу», — привел пример Каторгин.

«Это непреодолимое желание — психическое, это пока еще формирующаяся первая стадия зависимости. В таком случае стоит, как минимум, задать себе вопрос: "А что это такое со мной происходит, почему у меня такая реакция на этот конкретный раздражитель?". Дальше уже следуют какие-то поведенческие нарушения и изменения на фоне употребления, состояние патологического алкогольного опьянения, быстрое алкогольное опьянение или медленное — это уже нейробиохимические механизмы, которые у каждого индивидуальны», — поделился специалист.

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Если человек заподозрил у себя признаки возможной зависимости, для начала ему стоит хотя бы обратиться к психологу или к психотерапевту, которые при необходимости уже направят к профильному специалисту, сказал врач. Вместе с тем он категорически не рекомендовал заниматься самодиагностикой любых заболеваний, в том числе психических расстройств и зависимостей.

Ранее президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе заявил о том, что в России значительно снизилось употребление алкоголя.

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      Екатерина Смирная
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