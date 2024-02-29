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13:01, 29 февраля 2024Россия

Путин заявил о значительном снижении употребления алкоголя россиянами

Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России значительно снизилось употребление алкоголя. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь россияне стали меньше пить крепкие алкогольные напитки. «Это безусловно сказывается на здоровье нации», — констатировал Путин.

В ходе выступления президент также отметил рост интереса россиян к спорту и заявил о необходимости государственной поддержки таких граждан. В связи с этим Путин напомнил про лозунг «бросай пить — вставай на лыжи».

Ранее Путин рассказал, что каждый день до двух с половиной часов занимается спортом. По его словам, в программу входит спортзал и бассейн. Президент подчеркнул, что спорт — один из важнейших социальных показателей общества и его необходимо сделать частью жизни всех россиян.

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      Константин Лысяков
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