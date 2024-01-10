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13:43, 10 января 2024Россия

Путин рассказал о двухчасовых занятиях спортом каждый день

Путин заявил, что каждый день занимается спортом минимум два часа

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что каждый день по два или два с половиной часа занимается спортом. Этим он поделился во время встречи с представителями общественности и властями, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Конечно, я делаю это [занимаюсь спортом] каждый день минимум по два часа, примерно... Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ, два с половиной часа», — рассказал президент.

Путин указал на необходимость сделать частью жизни занятия спортом для всех россиян. Каждый человек должен уделить время спорту, подчеркнул глава государства. Он назвал занятия спортом одним из важнейших социальных показателей развития общества.

Ранее глава государства не раз заявлял, что находит время для тренировок и считает их необходимыми. Путин называл спорт средством достижения важных целей. Он позволяет интенсивно работать и функционировать в таком режиме, который дает возможность добиваться нужных результатов, уверен президент.

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      Анастасия Шейкина
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