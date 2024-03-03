Экс-глава МИД Австрии оценила публикацию переговоров немецких офицеров

Кнайсль: публикация переговоров указывает на непрофессионализм элиты бундесвера

Публикация переговоров немецких офицеров о планах по нанесению ударов по Крымскому мосту указывает на непрофессионализм элиты бундесвера. С такой оценкой выступила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, после обнародования переговоров разразился скандал, на фоне которого руководство бундесвера ведет себя беспомощно, что «рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты». «Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. Любой подросток сегодня знает, как зашифровать конференцию», — заявила бывший министр.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовала расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера.