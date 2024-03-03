НАК сообщил о ликвидации боевиков в Ингушетии

НАК: в Карабулаке проведена КТО, ликвидированы шесть боевиков

В ингушском городе Карабулак проведена контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой были ликвидированы шесть боевиков. Об этом в воскресенье, 3 марта, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщает РИА Новости.

«В результате проведенной оперативным штабом НАК в Республике Ингушетия контртеррористической операции нейтрализованы шестеро бандитов, заблокированные ранее спецназом ФСБ в одном из многоквартирных домов города Карабулак», — заявили в НАК.

Личности нейтрализованных террористов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Трое боевиков, включая главаря, находились в федеральном розыске.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы Ингушетии сообщил, что операция в городе Карабулак завершена, но режим КТО продолжает действовать. Спецрежим был введен в ингушском городе вечером 2 марта.