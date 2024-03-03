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04:30, 3 марта 2024Наука и техника

Названы особенности поразившей Abrams «Пираньи»

«Известия»: поразивший Abrams дрон «Пиранья-10» несет 4,5 килограмма нагрузки

Фото: KAL VISUALS / Unsplash

Российский FPV-дрон (first-person view — «вид от первого лица») «Пиранья-10», которым поразили переданный Киеву американский танк Abrams, способен нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки. Особенности дрона назвал руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья» в беседе с «Известиями».

СКБ выпускает две модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — «Пиранья-7» и «Пиранья-10». Грузоподъемность младшей модели составляет 2,5 килограмма. Дроны отличаются размером рамы и моторной группой. «Пиранья-10» оснащена более мощными двигателями и широкими пропеллерами. Примерная стоимость дрона — 50 тысяч рублей.

Представитель организации отметил, что преимущество аппаратов «Пиранья» заключается в работе на уникальных видеочастотах. «Если производитель использует стандартные видеопередатчики, то средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. «Ленты ру») очень легко можно подавить сигнал. Дрон теряет либо управление, либо картинку, как только начинает удаляться от оператора на расстояние 100–500 метров. В нашем же случае картинка будет устойчивой, кристально чистой, будто и нет воздействия РЭБ. Эти частоты мы сначала протестировали в технополисе Министерства обороны "ЭРА", и оказались единственным производителем в России, у кого БПЛА не упал», — сказал он.

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С зимы прошлого года СКБ «Пиранья» поставило российским военным более восьми тысяч дронов, а ежедневно организация выпускает более ста аппаратов.

В феврале издание The National Interest писало, что американские танки M1 Abrams и другие машины западного производства, которые использует Киев, переоценили. Спецоперация показала уязвимость танков от противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

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      Даниил Иринин
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