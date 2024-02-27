NI: используемые Киевом американские танки Abrams значительно переоценили

Американские танки M1 Abrams и другие машины западного производства, которые использует Киев, переоценили. Об этом рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

«M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся на вооружении в мире на сегодняшний день, ни один из них не следует рассматривать как непобедимое чудо-оружие», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что конфликт на Украине показал уязвимость танков от противотанковых ракет и дронов-камикадзе. При этом потери танков на Украине следует рассматривать как свидетельство их центральной роли в современных боевых действиях — несмотря на применение дронов и высокоточных боеприпасов.

Ранее в феврале журналист Владимир Соловьев опубликовал ролик, демонстрирующий горящий танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции. По танку ударили FPV-дроном и противотанковым гранатометом.

В том же месяце старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что самыми уязвимыми местами американского танка Abrams являются гусеница и верхняя проекция.