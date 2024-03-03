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16:05, 3 марта 2024Спорт

«Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью со счетом 1:1 сыграли в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» и «Факел» вничью сыграли в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников на 23-й минуте поразил полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов. На 64-й минуте счет сравнял защитник хозяев Кирилл Гоцук.

«Пари НН» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Факела» 22 очка, команда располагается на 11-й строчке.

В следующем туре 9 марта нижегородцы в гостях сыграют против казанского «Рубина». «Факел» днем позднее сыграет в Москве со «Спартаком».

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      Дарья Коршунова
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