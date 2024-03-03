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13:21, 3 марта 2024Россия

Режим контртеррористической операции отменили в Ингушетии

В ингушском Карабулаке отменили режим КТО после ликвидации боевиков

Фото: Stanislav71 / Shutterstock / Fotodom

Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в ингушском Карабулаке после ликвидации шести боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

В ходе КТО, по предварительным данным, были ликвидированы шесть боевиков. В данный момент идет осмотр места, установка личностей.

Режим КТО в Карабулаке был введен вечером 2 марта. Боевики, планировавшие преступления террористической направленности, при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правопорядка. Жителей прилегающих к району ЧП домов эвакуировали.

Также сообщалось, что блокированные в одном из домов боевики пытались сбежать через окно. Они связали простыни и хотели спуститься на них с четвертого этажа здания. Однако попытка скрыться успехом не увенчалась.

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      Екатерина Подвигина
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