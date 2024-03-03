В Госдуме допустили блокировку «Википедии» в России

Горелкин: «Википедию» могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN

«Википедию» в России могут заблокировать по закону о запрете популяризации VPN. Такой вариант развития событий допустил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Парламентарий обратил внимание на существование в «Википедии» статьи, описывающей способы обхода блокировок, пользователям настоятельно рекомендуется их применять. Горелкин отметил, что к «Википедии» уже есть целый ряд претензий, по многим из которых вынесены судебные решения.

«Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал депутат. По его словам, вся информация уже продублирована на портале БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе».

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре уточнили, что к таким сервисам относятся программы, при использовании которых не ограничивается доступ к запрещенному в России контенту.

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уточнял, что запрет популяризировать VPN-сервисы сохранит личные данные пользователей, однако о полном запрете VPN «речь пока не идет».