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13:25, 3 марта 2024Путешествия

В Малайзии захотели возобновить поиски пропавшего 10 лет назад самолета

The Star: Минтранс Малайзии возобновит поиски пропавшего рейса MH370

Фото: Lai Seng Sin / Reuters

Минтранс Малайзии захотел возобновить поиски самолета авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего 10 лет назад. Об этом заявил глава ведомства Энтони Локе Сиеу Фук, его слова приводит издание The Star.

Незадолго до годовщины авиакатастрофы рейса MH370 министр рассказал, что к операции планируют привлечь американскую компанию Ocean Infinity. Малайзийские власти обсуждают соглашение, по которому страна должна будет оплатить поисковые работы только в случае обнаружения обломков самолета.

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«Я сделаю все возможное, чтобы получить согласие правительства на подписание нового контракта с Ocean Infinity для возобновления поисков как можно раньше», — подытожил Энтони Локе Сиеу Фук.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин рейсом МН370, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Несмотря на многочисленные попытки, найти воздушное судно до сих пор не удалось. По одной из версий, в катастрофе был виноват пилот.

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      Мария Борисова
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