Пилота уличили в тщательном планировании гибели малайзийского «Боинга» MH370

Пилот пропавшего в 2014 году «Боинга» Malaysia Airlines Захария Ахмад Шах тщательно спланировал гибель лайнера и выстроил траекторию таким образом, чтобы не было понятно, где должно было упасть воздушное судно. Об этом со ссылкой на исследование аэрокосмического инженера Ричарда Годфри (Richard Godfrey) сообщает Daily Mail.

По мнению специалиста, пилот малайзийского лайнера спланировал траекторию полета так, чтобы не дать четкого представления о том, куда он направляется.

Годфри указал, что траекторию воздушного судна по карте можно проследить с помощью глобальной радиосистемы Weak Signal Propagation (WSPR), способной обнаруживать самолеты, когда они пересекают сигналы, с помощью «электронных путевых тросов». «WSPR напоминает связку растяжек или лазерных лучей, однако в данном случае они работают во всех направлениях от горизонта до противоположной стороны земного шара», — отметил специалист.

Он пояснил, что пропавшее судно пересекло восемь путевых тросов во время полета над Индийским океаном, что совпадает с предыдущими исследованиями, изучавшими траекторию MH370. При этом инженер убежден, что Шах воспользовался путевыми точками навигации для того, чтобы избежать обнаружения лайнера. Годфри также настаивает на том, что пилот был ознакомлен с графиком работы расположенных на близлежащих территориях радаров и знал, что ночью в выходные дни радарные системы не будут работать. «Маршрут полета кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов», — заключил эксперт, добавив, что серия изменений траектории и скорости подводит к выводу о том, что пилот был активен во время полета.

В марте 2021 года специалисты изучили найденный в Южной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему в 2014 году «Боингу» Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы. По их мнению, воздушное судно на большой скорости столкнулось с поверхностью Индийского океана и, вполне вероятно, контроль над лайнером был потерян. Сторонники теории полагают, что обломки могут находиться на дне, почти в 2000 километрах от мыса Луин (Leeuwin), который является крайней юго-западной точкой Австралии.

Годом ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт рассказал, что по версии властей Малайзии причиной исчезновения «Боинга» MH370 является самоубийство пилота.

В июле 2019-го была представлена еще одна версия катастрофы: эксперт по авиабезопасности предположил, что самолет был угнан человеком, который проник на него с целью умышленного уничтожения. В июне того же года стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха, так как он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Мотивом преступления могли быть проблемы в личной жизни: жена ушла от пилота, он был одинок и находился в депрессии.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.