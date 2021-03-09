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Выдвинута новая версия катастрофы пропавшего «Боинга» MH370

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Поисковая операция малайзийского «Боинга» MH370
Поисковая операция малайзийского «Боинга» MH370
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Blair / Reuters

Специалисты изучили найденный в Северной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему в 2014 году «Боингу» Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы, пишет Daily Mail.

Обнаруженный фрагмент нашли в августе 2020 года. Находка вновь подняла вопрос о таинственном исчезновении лайнера и спровоцировала новую волну интереса к судьбе «Боинга» MH370.

Утверждается, что воздушное судно на большой скорости столкнулось с поверхностью Индийского океана, и вполне вероятно, что контроль над лайнером был потерян. Сторонники теории полагают, что обломки могут находиться на дне, почти в 2000 километрах от мыса Луин (Leeuwin), который является крайней юго-западной точкой Австралии.

Осмотревший найденный обломок специалист Майкл Экснер (Michael Exner) заверил, что он «почти наверняка» был частью пропавшего воздушного судна. Возглавлявший в прошлом поисковую операцию Питер Фоули согласился с тем, что обломки могут быть недалеко от мыса Луин. Отмечается, что указанный район отличают глубокие каньоны и подводные возвышенности. Фоули заметил, что в ходе поисков не были исследованы обширные участки морского дна.

В феврале 2020 года бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт рассказал, что по версии властей Малайзии причиной исчезновения «Боинга» MH370 является самоубийство пилота. «Мне ясно дали понять в самых верхах малайзийского правительства, что с самого начала они думали, что это было самоубийство пилота с массовым убийством», — объяснил Эбботт, на момент катастрофы возглавлявший правительство Австралии.

В июле 2019-го была высказана еще одна версия катастрофы: эксперт по авиабезопасности предположил, что самолет был угнан человеком, который проник на него с целью умышленного уничтожения.

В июне того же года стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров. Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захарию Ахмад Шаха: сообщается, что он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Он также испытывал проблемы в личной жизни: жена ушла от него, он был одинок и находился в депрессии.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

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