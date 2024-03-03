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18:03, 3 марта 2024Мир

В СМИ заявили о применении Израилем фосфорных бомб

Al Wataniya: армия Израиля применила фосфорные бомбы при обстреле Ливана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет фосфорные бомбы во время обстрела территорий на юге Ливана, откуда произошла атака бойцов группировки Хезболла на поселения в Западной Галилее. Об этом сообщает агентство Al Wataniya.

Издание приводит информацию о пострадавших мирных жителях, а также пожарах в оливковых рощах и лесопосадках. В район, который подвергся обстрелу, Ливанское общество Красного Креста уже направило машины скорой помощи.

В октябре 2023 года правозащитная организация Human Rights Watch заявила об использовании ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями. В ООН в свою очередь указывали, что независимая информация о случаях применения подобных боеприпасов так и не была представлена.

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      Дмитрий Попов
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