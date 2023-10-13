ООН прокомментировала сообщения о применении Израилем фосфорных снарядов

Дюжаррик: у ООН нет независимых данных о применении Израилем фосфорных снарядов

У Организации Объединенных Наций (ООН) нет независимой информации о случаях применения Израилем боеприпасов с белым фосфором. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эти сообщения, но мы не получали независимой информации по нашей линии», — прокомментировал он соответствующую информацию. В случае, если ООН получит соответствующие данные, она поделится ими с общественностью, подчеркнул он.

Ранее Минздрав сектора Газа сообщил, что из-за обстрелов снарядами с белым фосфором со стороны Израиля эвакуирована детская больница в восточной части сектора. Кроме того, по данным телеканала Al Jadeed, Армия Израиля обстреливает ливанскую территорию фосфорными снарядами.