Среда обитания
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20:44, 3 марта 2024Среда обитания

Жителям Москвы и Петербурга сообщили о возможности увидеть северное сияние

Синоптик Леус сообщил о северном сиянии в Москве и Петербурге

Фото: George Zakharchuk / Globallookpress.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что у жителей Москвы и Санкт-Петербурга будет возможность увидеть северное сияние. Об этом синоптик написал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, это будет возможно из-за бушующей на Земле магнитной бури класса G1. «В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России. В этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы», — пояснил он.

По прогнозам Леуса, продолжительность магнитной бури может составить от трех до шести часов. По словам синоптика, ее начало для специалистов является неожиданным. «Модели в большинстве мировых центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые не были даже отмечены на графиках», — указал он.

Ранее российские ученые дали совет охотникам за северным сиянием — для этого жителям страны придется следить за несколькими факторами. По словам Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ), если подгадать нужный момент, то искать северное сияние можно будет даже на юге России.

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      Екатерина Подвигина
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