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16:52, 4 марта 2024Наука и техника

Apple представила новый MacBook Air

Apple анонсировала ноутбуки MacBook Air на чипе M3 на 13 и 15 дюймов

Фото: Apple

Корпорация Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Air. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В Apple рассказали, что представленные модели базируются на процессоре M3, который на 60 процентов производительнее, чем чип M1. Также в компании отметили, что MacBook Air на M3 в 13 раз быстрее любого ПК на Intel. Устройства получили дополнительный процессор Neural Engine для задач искусственного интеллекта (ИИ).

В линейку вошли две модели — MacBook Air с экраном на 13 и 15 дюймов. Девайсы оснащены экраном Liquid Retina, поддерживают подключение до двух внешних мониторов, имеют до 18 часов автономной работы, поддержку Wi-Fi 6E, магнитную зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt.

Стоимость 13-дюймового MacBook Air составляет 1099 долларов, или около 100 тысяч рублей. 15-дюймовая версия обойдется в 1299 долларов, или около 119 тысяч рублей. В продаже также доступны модели 2022 года выпуска на чипе M2.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал причины отмены проекта по выпуску автомобиля Apple. По его словам, попытки компании создать беспилотную машину оказались слишком амбициозными.

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      Андрей Ставицкий
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