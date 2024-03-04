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15:37, 4 марта 2024Наука и техника

Названы причины провала Apple Car

Bloomberg: проект автомобиля Apple провалился из-за попыток создать беспилотник

Фото: Keming Tan / Unsplash

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал причины отмены проекта по выпуску автомобиля Apple. Об этом сообщается на сайте агентства.

Гурман, осведомленный от своих источников о развитии проекта, заявил, что корпорация совершила ошибку на первых этапах. По его словам, в Apple решили выпустить не обычный автомобиль, а беспилотное транспортное средство без руля и педалей, которое соответствовало бы пятому уровню автономности. Специалист отметил, что эти попытки оказались слишком амбициозными.

«Это как если бы Apple попыталась пропустить все ранние модели смартфонов и сразу создать iPhone X», — отметил он. По мнению Гурмана и его источников, корпорации следовало бы сперва запустить обычный автомобиль, а затем на его платформе создавать Apple Car с высоким уровнем автономности.

Еще одной проблемой проекта журналист назвал высокую стоимость разработки и непосильную для потребителей стоимость автомобиля. Также автор отметил, что у компании просто не было опыта в этой отрасли. «В конечном итоге именно гордыня перечеркнула все усилия», — заключил Гурман.

В конце февраля источники Bloomberg заявили, что Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после 10 лет разработки. Занятых в проекте сотрудников переведут в отдел изучения искусственного интеллекта.

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      Андрей Ставицкий
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