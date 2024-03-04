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10:04, 4 марта 2024Наука и техника

Обнаружена опасность грязного воздуха для мозга

Environment International: обнаружена опасность грязного воздуха для мозга

Фото: Joyce Romero / Unsplash

Ученые Технологического университета Сиднея обнаружили, что частицы магнетитов, содержащиеся в загрязненном воздухе, опасны тем, что могут вызвать болезнь Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environment International.

Предыдущие исследования показали, что люди, живущие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, подвергаются большему риску развития болезни Альцгеймера. Магнетит — соединение оксида железа — также был обнаружен в больших количествах в мозгу людей с болезнью Альцгеймера.

В ходе эксперимента здоровые мыши и мыши, генетически предрасположенные к болезни Альцгеймера, подвергались воздействию очень мелких частиц железа, магнетита и дизельных углеводородов в течение четырех месяцев. Ученые обнаружили, что магнетит вызывает наиболее устойчивые патологии, характерные для болезни Альцгеймера.

Патологии включали потерю нейрональных клеток в гиппокампе, области мозга, важной для памяти, и в соматосенсорной коре головного мозга, где обрабатываются сигналы, исходящие от органов чувств. Повышенное образование амилоидных бляшек наблюдалось у мышей, уже предрасположенных к болезни Альцгеймера.

Магнетит представляет собой довольно распространенный загрязнитель воздуха. Он возникает в результате высокотемпературных процессов сгорания, а его источниками являются выхлопные газы автомобилей, лесные пожары и угольные электростанции, а также из-за трения тормозных колодок и износа двигателя.

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      Александр Еникеев
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