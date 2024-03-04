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14:49, 4 марта 2024Спорт

Антоном Миранчуком заинтересовались во французском клубе

Metaratings: игроком «Локомотива» Антоном Миранчуком заинтересовались в «Нанте»
Антон Миранчук

Антон Миранчук. Фото: Stefano Nicoli / Globallookpress.com

Российским футболистом «Локомотива» Антоном Миранчуком заинтересовались во французском «Нанте». Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, трансфер может состояться летом после окончания контракта игрока с железнодорожниками. Отмечается, что между сторонами прошли неформальные переговоры.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел в составе «Локомотива» 25 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Клуб с 31 очком идет пятым в Российской премьер-лиге. «Нант» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». В Европе выступает его брат Алексей Миранчук, защищающий цвета итальянской «Аталанты».

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      Дарья Коршунова
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