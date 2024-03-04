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18:11, 4 марта 2024Экономика

АСВ раскрыло сумму выплат клиентам платежной системы Contact

АСВ выплатит клиентам платежной системы Contact 700 миллионов рублей

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Незавершенные переводы клиентов платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации Киви Банка. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

АСВ также раскрыло сумму таких выплат. Пользователи Contact получат более 700 миллионов рублей. Оператором платежной системы выступал Киви Банк, она перестала работать после отзыва лицензии у кредитной организации 21 февраля.

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Агентство пояснило, что выплаты по незавершенным переводам можно будет получить в составе третьей очереди кредиторов. Для этого клиентам платежной системы необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в общий реестр. Сообщается, что после прекращения работы Contact неисполненными остались более 17 тысяч переводов.

Ранее стало известно, что за первые два дня выплат 1458 вкладчикам Киви Банка вернули 880,3 миллиона рублей страхового возмещения, то есть примерно 20 процентов положенного согласно реестру обязательств кредитной организации. Всего на выплаты в 4,3 миллиарда рублей, стартовавшие 29 февраля, могут претендовать порядка 20,2 тысячи вкладчиков.

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