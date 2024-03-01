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19:29, 1 марта 2024Экономика

Вкладчикам Киви Банка вернули почти миллиард рублей

АСВ за два дня выплатило вкладчикам Киви Банка 880,3 миллиона рублей

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

За первые два дня выплат вкладчикам лишившегося лицензии Киви Банка 1458 из них вернули 880,3 миллиона рублей страхового возмещения, то есть примерно 20 процентов положенного согласно реестру обязательств кредитной организации. Об этом рассказали в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Всего на выплаты, стартовавшие в России 29 февраля, в 4,3 миллиарда рублей могут претендовать порядка 20,2 тысячи вкладчиков. Они производятся через ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

В АСВ также напомнили владельцам Qiwi-кошельков и юрлицам, не являющимся субъектами малого бизнеса, что размещенные ими в банке средства страхованию не подлежат.

Ранее владельцам электронных кошельков Киви Банка предложили подать заявления на выплаты, которые будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур, приложив к ним документы, подтверждающие наличие в банке денег. Согласно предварительной информации, у банка, достаточно средств, чтобы расплатиться с такими клиентами.

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      Дмитрий Воронин
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