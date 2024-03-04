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21:08, 4 марта 2024Россия

Беглов рассказал о ликвидации последствий атаки в Петербурге

Беглов: последствия атаки дрона в Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки
Александр Беглов

Александр Беглов. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Все последствия атаки беспилотника на жилой дом в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, его слова передает РИА Новости.

Градоначальник уточнил, что к вечеру 3 марта были восстановлены тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Кроме того, началось оформление документов для владельцев поврежденных автомобилей. «Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки», — рассказал Беглов. Он подчеркнул, что власти города работают «слаженно и четко».

2 марта в жилой дом 161 на Пискаревском проспекте врезался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изначально предполагалось, что возможной целью могла быть нефтебаза «Ручьи» на северо-востоке Петербурга —беспилотник упал, не долетев до возможного места назначения менее одного километра. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте по факту данного инцидента.

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      Марина Совина
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