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10:43, 4 марта 2024Силовые структуры

Взрыв беспилотника в Петербурге признан терактом

СК возбудил дело о теракте после взрыва беспилотника в Петербурге
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитате (СК) России.

По состоянию на 3 марта восемь человек пострадали в результате падения дрона и его детонации на жилой дом. 75-летний пенсионер из дома №161 на Пискаревском проспекте пожаловался, что его отбросило взрывом. Медики выявили у мужчины ушиб мягких тканей головы, после оказания помощи он ушел домой. 60-летнюю жительницу дома №159 доставили в больницу на скорой. Она сообщила, что получила удар по голове предметом, который подняло ударной волной. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию глаза.

Утром 2 марта беспилотник упал в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте.

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      Любовь Ширижик
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