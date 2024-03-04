Взрыв беспилотника в Петербурге признан терактом

СК возбудил дело о теракте после взрыва беспилотника в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после взрыва беспилотника на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитате (СК) России.

По состоянию на 3 марта восемь человек пострадали в результате падения дрона и его детонации на жилой дом. 75-летний пенсионер из дома №161 на Пискаревском проспекте пожаловался, что его отбросило взрывом. Медики выявили у мужчины ушиб мягких тканей головы, после оказания помощи он ушел домой. 60-летнюю жительницу дома №159 доставили в больницу на скорой. Она сообщила, что получила удар по голове предметом, который подняло ударной волной. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию глаза.

Утром 2 марта беспилотник упал в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте.