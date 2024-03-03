Число пострадавших после атаки БПЛА в Петербурге выросло

«Фонтанка»: число пострадавших при атаке БПЛА в Петербурге выросло до восьми

Число пострадавших при попадании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому в Санкт-Петербурге выросло до восьми. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным источника, после происшествия к врачам обратились еще два человека. 75-летний пенсионер из дома №161 на Пискаревском проспекте пожаловался, что во время атаки дрона его отбросило взрывом. Медики выявили у мужчины ушиб мягких тканей головы, после оказания помощи он ушел домой.

Вечером того же дня 60-летнюю жительницу дома №159 доставили в больницу на скорой. Она сообщила, что получила удар по голове предметом, который подняло ударной волной. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию глаза.

Утром 2 марта беспилотник упал в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. Изначально сообщалось о шести пострадавших.