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19:25, 4 марта 2024Экономика

Биткоин обновил новый ценовой рекорд

Стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года

Фото: Hannes P Albert / Dpa / Globallookpress.com

В ходе торгов 4 марта стоимость биткоина превысила 66 тысяч долларов впервые с 15 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

За последние сутки цена криптовалюты выросла уже на 7,26 процента. По состоянию на момент написания материала биткоин торговался у отметки 66 836,35 доллара.

Главная криптовалюта растет в цене и обновляет рекорды вторую неделю подряд. С 25 февраля она подорожала более чем на 28 процентов. Исторический максимум цены биткоина в 69 тысяч долларов был установлен 10 ноября 2021 года.

Bitcoin от TradingView

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов ранее заявлял, что биткоин дорожает из-за неопределенности в мировой экономике. При этом он указал, что, скорее всего, это рост спекулятивный, ведь биткоин — децентрализованная валюта, неподконтрольная ни одному из регуляторов.

Финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев напомнил россиянам, что биткоин является высокорискованным активом. Он подчеркнул, что это не банковский вклад, о котором можно забыть до даты истечения депозита. Купив криптовалюту, необходимо постоянно мониторить и контролировать ситуацию на рынке, объяснил он.

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