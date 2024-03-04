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10:10, 4 марта 2024Из жизни

Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

В США девочка из штата Нью-Йорк нашла человеческую руку по дороге в школу

Фото: Matt Popovich / Unsplash

В США школьница нашла человеческую руку в парке по дороге на уроки. Об этом сообщает ABC News.

Страшную находку сделала маленькая жительница Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Девочка направлялась в школу и проходила мимо парка Southards Pond Park, когда заметила конечность у дороги.

На место немедленно вызвали полицейских, которые начали прочесывать окрестности с собаками. Вскоре они обнаружили еще одну руку. Через некоторое время в куче листьев была найдена нога.

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Криминалистам пока не удалось установить, кому именно принадлежали конечности, однако они утверждают, что руки оказались мужскими.

21 февраля сообщалось, что полицейские обнаружили человеческую ногу в штанине на путях метро в Нью-Йорке. Лежавшую на рельсах между 167-й и 170-й улицами в районе Бронкс обнаружили сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка около часа дня 19 февраля.

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      Никита Савин
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