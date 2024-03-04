Госдолг Украины на одного жителя страны с 2014 года вырос в четыре раза

Госдолг Украины на одного жителя страны с 2014 года вырос в четыре раза

Госдолг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза, то есть до 5,5 тысячи долларов. В ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, пишет РИА Новости.

При этом, согласно данным Минфина страны, государственный долг увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза, то есть до 145,3 миллиарда долларов.

Основной рост пришелся на внешнюю задолженность. Если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, два года назад — 64 миллиардов долларов, то по итогам 2023 года она достигала почти 95 миллиардов долларов.

В 2014 году долг страны на одного жителя составлял только 1,4 тысячи долларов, в 2021 году — 2,4 тысячи долларов, а сейчас — уже 5,5 тысячи долларов.

В конце прошлого года в Верховной Раде сообщили, что государственный долг Украины превысил 5 триллионов гривен. Таким образом, в 2023 году соотношение обязательств к ВВП составит около 85 процентов. С начала специальной военной операции размер долга почти удвоился, увеличившись на 87,6 процента, или на 2,3 триллиона гривен.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что неграмотная политика действующих властей во главе с президентом Владимиром Зеленским превратила Украину в изгоя на Европейском континенте.