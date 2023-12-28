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15:29, 28 декабря 2023Бывший СССР

Госдолг Украины превысил 5 триллионов гривен

Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины превысил 5 триллионов гривен
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Felipe Dana / AP

Государственный долг Украины превысил 5 триллионов гривен. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

Депутат зачитал данные министерства финансов страны, согласно которым к 30 ноября госдолг достиг 5,1 триллиона гривен. Таким образом, в 2023 году соотношение обязательств к ВВП составит около 85 процентов.

С начала специальной военной операции размер долга почти удвоился, увеличившись на 87,6 процента, или на 2,3 триллиона гривен.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что если Киев не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, то 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.

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      Алевтина Запольская
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