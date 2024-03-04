Майли Сайрус снялась в откровенном платье с глубоким декольте

Американская певица Майли Сайрус в откровенном наряде выразила на видео благодарность за музыкальную премию Brit Awards 2024. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость снялась в прозрачном мини-платье бежевого цвета с глубоким декольте, расшитом многочисленными стразами. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя обнаженную грудь.

Сайрус надела блестящие босоножки на невысоком каблуке. Среди прочего, исполнительнице сделали объемную укладку с локонами на распущенных волосах, а также макияж в нейтральных оттенках с графическими стрелками.

В феврале Майли Сайрус забыла надеть белье перед выходом на сцену во время «Грэмми». Знаменитость вышла на сцену, чтобы получить награду за победу в номинации «Запись года» за песню Flowers.

