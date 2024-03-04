Медведев назвал СВО особым случаем

Медведев об СВО: речь о расширении границ методом эффективной оккупации не идет

Специальная военная операция (СВО) является особым случаем в контексте изменения государственных границ, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание». Слова политика приводит РИА Новости.

По словам Медведева, в случае с СВО речь не идет об изменении границ России методом «эффективной оккупации».

«Сразу отмечу, то, что происходит на Украине — это особый случай», — заявил он.

При этом зампред Совбеза заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются неотъемлемой частью России.

Ранее Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту. По мнению политика, после утечки записи переговоров немецкие власти попытаются дистанцироваться от скандала, «мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку».