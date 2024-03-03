Медведев высказался о переговорах немецких офицеров об ударе по Крымском мосту

Медведев: в ФРГ разговор офицеров о Крымском мосту назовут происками военных

Перехват разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту назовут происками военных, убежден заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что в Германии начнется обеление властей.

«Думаю, что сейчас начнется обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе. Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми — дай поиграть в войнушку», — высказался он о ситуации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. Отвечая на вопрос о возможном внешнеполитическом ущербе, канцлер заявил, что произошедшее — «очень серьезное дело».

Комментируя публикацию разговора, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что это не вызывает удивления. «Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО в конфликте на Украине», — сказал он.