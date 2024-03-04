Медведев заявил о границах России на обоих берегах Днепра

Медведев: территория по обоим берегам Днепра — часть границ России

Территория по обоим берегам Днепра является неотъемлемой частью границ России. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ», — пояснил он.

По словам Медведева, все попытки насильственно изменить границы или отрезать их, обречены.

Ранее Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 года. «И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?» — спросил Медведев.