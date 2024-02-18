Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 года

Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991-го приведут к глобальной войне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть Россию к границам 1991 года. На эту тему политик порассуждал в своем Telegram-канале.

«И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит?» — спросил Медведев. Он подчеркнул, что подобные шаги приведут к глобальной войне с западными странами с применением Москвой всего стратегического арсенала.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.