МИД Германии не испугался слов Захаровой о незавершенной денацификации немцев

МИД ФРГ: слова Захаровой о незавершенной денацификации немцев не запугают нас

Берлин принимает к сведению слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о якобы незавершенной денацификации немцев после Второй мировой войны. Об этом сообщил ее коллега из внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер, пишет РИА Новости.

«Мы не в первый раз слышим подобные высказывания от близких к правительству или даже относящихся к власти в России лиц, и мы принимаем их к сведению. Мы не позволим этому запугать нас», — сказал дипломат.

Ранее на брифинге Захарова заявила, что утечка переговоров офицеров бундесвера о планировании ударов по Крымскому мосту говорит о незавершенности денацификации Германии. Она также отметила, что Берлин должен взять на себя ответственность, а не проводить расследование в ситуации с утечкой переговоров.