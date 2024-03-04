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16:52, 4 марта 2024Культура

Митя Фомин назвал отличительную черту русского человека

Митя Фомин заявил, что жители России обладают щедростью души

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин назвал главную отличительную черту русского человека. Его слова приводит «Пятый канал».

По мнению артиста, жители России обладают настоящей щедростью души. В качестве примера певец привел свою родную сестру Светлану, которая живет в Италии. Фомин отметил, что она всегда удивляла мужчин из этой страны тем, что «делала все» — занималась домом и уборкой, строила карьеру, заботилась о детях и находила время для рукоделия.

«Это щедрость души, когда ты хочешь дарить то, что ты умеешь и можешь», — заключил он.

Ранее Фомин порассуждал о возможном воссоединении Hi-Fi. Артист подчеркнул, что в жизни «нет ничего абсолютно пройденного».

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