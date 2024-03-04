Мурашко увидел необходимость изменений в коммуникации между врачом и пациентом

Глава Минздрава Мурашко: коммуникация между врачом и пациентом требует изменений

В России требует изменений модель коммуникации между врачом и пациентом, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Заходим в реанимацию, видим, что несколько мужчин гордятся тем, что никогда раньше не обращались к врачу. Хотя и у того и у другого, с кем общались, заболевания уже существовали. И если бы они своевременно профилактически обратились, прошли бы диспансеризацию, однозначно можно было бы этой ситуации избежать», — сказал министр, указав на необходимость укрепления доверия между врачами и их подопечными.

По его словам, в России работает система здравоохранения, есть необходимое для этого оборудование, однако вопрос системы коммуникации с медиками пока остается открытым.

Ранее в московских поликлиниках ввели запретные для врачей слова, а для контроля медиков в их кабинетах начнут вести запись. Также врачей обяжут вежливо себя вести, внимательно слушать и задавать уточняющие вопросы. Аудиозапись приемов в московских клиниках и мониторинг полученной информации будут выборочными, а сама процедура будет введена для улучшения качества оказываемых в поликлиниках услуг, объяснили впоследствии в депздраве.