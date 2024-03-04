Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 4 марта 2024Интернет и СМИ

Мужчина раскрыл правду о дочери и разрушил ее брак

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл правду о дочери и разрушил ее брак. Многие комментаторы посчитали его поступок правильным.

Автор поста написал, что его дочь Алиса замужем четыре года и планирует завести детей. Он рассказал, что недавно его жена немного выпила и вскользь упомянула тот факт, что Алиса и ее супруг Джон «многое преодолели в браке». «Я не знал ни о каких проблемах в их семье и надавил на жену, чтобы она объяснила, о чем идет речь», — отметил он.

В итоге жена автора призналась, что их дочь изменила супругу. «В молодости я сталкивался с изменой, поэтому я не терплю неверных людей. (...) Я посчитал, что Джон должен узнать это, пока они не завели детей», — пояснил автор.

На следующий день мужчина поговорил с дочерью и призвал рассказать мужу об измене. «Она ответила, что ее брак — не мое дело, но я не согласился, так как Джон является частью нашей семьи», — вспомнил герой истории. В итоге рассказчик решил сам раскрыть правду зятю. «Он ушел из дома и намерен добиться развода. (...) Моя дочь и жена ненавидят меня», — написал он.

В комментариях большинство поддержало решение автора поста. При этом многие также допустили, что дочь и жена могут не простить мужчине этот поступок. «У всех решений есть свои последствия, даже у хороших», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как супруг выбросил ее любимую головоломку. По словам женщины, этот поступок разрушил их шестилетний брак.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

      Почти каждый десятый россиянин выбрал свою профессию еще в детстве

      Звезда «Великолепного века» раскрыл секрет успеха турецких сериалов

      Доброволец рассказал о ситуации на ореховском направлении

      В Бельгии забили тревогу из-за нехватки боеприпасов

      Женщина отомстила мужу за измену десятилетней давности

      Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

      Названо главное преимущество китайских электромобилей перед американскими

      На Западе объяснили высказывания Макрона об отправке войск НАТО на Украину

      Минобороны заявило об уничтожении района размещения ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше