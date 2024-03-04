Мужчина раскрыл правду о дочери и разрушил ее брак

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл правду о дочери и разрушил ее брак. Многие комментаторы посчитали его поступок правильным.

Автор поста написал, что его дочь Алиса замужем четыре года и планирует завести детей. Он рассказал, что недавно его жена немного выпила и вскользь упомянула тот факт, что Алиса и ее супруг Джон «многое преодолели в браке». «Я не знал ни о каких проблемах в их семье и надавил на жену, чтобы она объяснила, о чем идет речь», — отметил он.

В итоге жена автора призналась, что их дочь изменила супругу. «В молодости я сталкивался с изменой, поэтому я не терплю неверных людей. (...) Я посчитал, что Джон должен узнать это, пока они не завели детей», — пояснил автор.

На следующий день мужчина поговорил с дочерью и призвал рассказать мужу об измене. «Она ответила, что ее брак — не мое дело, но я не согласился, так как Джон является частью нашей семьи», — вспомнил герой истории. В итоге рассказчик решил сам раскрыть правду зятю. «Он ушел из дома и намерен добиться развода. (...) Моя дочь и жена ненавидят меня», — написал он.

В комментариях большинство поддержало решение автора поста. При этом многие также допустили, что дочь и жена могут не простить мужчине этот поступок. «У всех решений есть свои последствия, даже у хороших», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как супруг выбросил ее любимую головоломку. По словам женщины, этот поступок разрушил их шестилетний брак.