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08:50, 4 марта 2024Россия

Почти каждый десятый россиянин выбрал профессию в детстве

«Работа.ру»: почти каждый 10 россиянин выбрал профессию в детстве

Фото: PxHere.com

Почти каждый десятый россиянин (9 процентов опрошенных) смог воплотить в жизнь свои детские мечты, работая по специальности, которую выбрали будучи ребенком. Исследование на эту тему провел сервис «Работа.ру», результаты опубликовали «Известия».

При этом 19 процентов опрошенных выбрали сферу, близкую к той, что хотели в детстве. Чаще всего мечты сбылись у работников сферы образования и науки (14 процентов), врачей (12 процентов), у юристов и строителей (по 11 процентов).

Не связали свою деятельность с профессией, о которой мечтали в детстве, около 72 процента респондентов. 14 процентов таких людей работает в производственном и агропромышленном комплексе, еще 10 процентов заняты строительством, 9 процентов — в сфере торговли. Также детская мечта и реальность разошлась у 7 процентов IT-специалистов.

Согласно исследованию, самые частые профессии, о которых люди мечтали в детстве, — учителя и врачи (по 12 процентов), актеры (9 процентов), изобретатели (8 процентов), юристы, полицейские и космонавты (по 7 процентов), пилоты (6 процентов), ученые (5 процентов) и художники (4 процента).

В качестве причин, почему люди не реализовались в профессии, о которой мечтали в детстве, респонденты назвали смену приоритетов (28 процентов), изменение представлений о специальности (22 процента), отсутствие связей (10 процентов), родительский запрет и недостаточные усилия для достижения успеха (по 8 процентов). Также для некоторых участников опроса препятствием стали медицинские противопоказания (13 процентов), а еще 6 процентов участников выбрали другую профессию, поскольку во взрослой жизни она им понравилась больше.

Ранее совместное исследование девелопера ПИК и российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что большинство россиян почувствовали себя лучше и продуктивнее, перейдя на работу из дома. 54 процента опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с выгоранием, работая дома.

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      Александра Синицына
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