Политолога Галлямова заочно арестовали за фейки о ВС России

Суд Москвы заочно арестовал политолога Галлямова за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал политолога, публициста и политтехнолога Аббаса Галлямова (признан Минюстом России иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Галлямов обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») УК РФ. С момента экстрадиции на территорию России или задержания политолог пробудет под стражей два месяца.

В феврале 2023 года Минюст России внес Галлямова в реестр иноагентов, а 24 марта того же года МВД объявило его в розыск.

Аббас Галлямов — кандидат политических наук и бывший кремлевский спичрайтер, занимавшийся подготовкой публичных выступлений премьер-министра РФ.