Польша призовет к полному запрету поставок российского продовольствия

Польша призвала Европу ввести полный запрет на импорт продовольствия из РФ и РБ

Польша призовет Еврокомиссию (ЕК) к введению полного запрета поставок продовольствия из России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, его слова приводит Bloomberg.

«Я убежден, что совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Туск добавил, что выдвинет соответствующую парламентскую резолюцию. Шимоните, в свою очередь, отметила, что Литва поддержит общеевропейскую инициативу по запрету импорта российских сельскохозяйственных товаров.

Ранее представитель ЕК Эрик Мамер прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и зерна. По его словам, ЕС не намерен принимать меры, которые могут поставить под угрозу продовольственную безопасность.