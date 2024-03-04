Популярный блогер раскрыл неожиданное последствие отказа от алкоголя

Популярный российский блогер Алексей Жидковский раскрыл, что его жизнь не изменилась после отказа от алкоголя. Об этом неожиданном последствии он рассказал в шоу «Бес Комментариев», доступном на YouTube.

Жидковский заявил, что не употреблял спиртное больше месяца. «Того, что мне обещали врачи, у меня не случилось. У меня не случилось второго дыхания. У меня не случилось того, что я чувствовал себя как-то по-новому», — признался блогер.

Он также добавил, что сейчас вернул алкоголь в свою жизнь.

Ранее об отказе от спиртного рассказал известный российский комик Костя Пушкин. По словам юмориста, он перенес операцию, после которой врачи рекомендовали ему не употреблять алкоголь.

До этого об исключении водки из рациона высказался переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. Он заявил, что спиртное «не помогает абсолютно ничему».