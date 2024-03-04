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10:02, 4 марта 2024Экономика

«Роснано» захотело признать факт занижения ее долгов при Чубайсе

«Ведомости»: «Роснано» подало в суд на переоценку ее долгов при команде Чубайса

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Компания «Роснано» подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием переоценить ее обязательства. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает газета «Ведомости».

Авторы обращения хотят признать факт переоценки по новой методике обязательств в 2017 году, что привело к росту задолженности Института развития и ухудшению его финансового состояния при команде бывшего главы Анатолия Чубайса. Компания изменила учетную политику и перенесла часть задолженности по кредитам перед банками из раздела обязательств в добавочный капитал. В результате сумма долгов на бумаге была занижена.

Как заявил представитель «Роснано», с 2016 по 2020 год кредитный портфель компании вырос более чем на 100 миллиардов рублей, причем еще до этого момента размер обязательств компании перед кредиторами и держателями облигаций превысил стоимость активов компании. Об этом в письме генпрокурору Игорю Краснову весной 2022 года сообщил гендиректор компании Сергей Куликов.

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Согласно опубликованной осенью 2023 года отчетности, корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, а требования кредиторов превысили стоимость активов.

В феврале 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Роснано» в настоящее время проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами. Таким образом он прокомментировал ситуацию с подачей компанией иска в отношении ООО «Пластик Лоджик», разработчика «планшета Чубайса».

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