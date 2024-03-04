Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Юрист Гукова: мошенники начали предлагать покупку недвижимости за криптовалюту

Злоумышленники начали предлагать россиянам покупку недвижимости за криптовалюту. Об этой и еще одной новой схеме мошенничества граждан предупредила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова, передают «Известия».

По словам эксперта, покупка объекта за криптовалюту связана с повышенным риском. При выборе такого способа оплаты усложняется отслеживание и возврат украденных средств, если в этом возникнет необходимость. Вторая набирающая популярность схема — создание фальшивых онлайн-платформ для продажи недвижимости. Мошенники привлекают покупателей низкими ценами и другими выгодными условиями, а после получения предоплаты перестают выходить на связь.

Кроме того, аферисты предлагают фальшивые договоры аренды и требуют предоплату за услуги или залог, а затем исчезают без предоставления ключей или доступа к недвижимости. «Под видом посреднических услуг мошенники могут пытаться получить доступ к финансовой информации или подделывать документы для совершения сделок на имя пожилых людей», — добавила Гукова.

Ранее житель Боровичей Новгородской области поговорил с мошенниками и лишился квартиры и 2,7 миллиона рублей.